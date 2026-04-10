Семак посетовал на то, что слишком много внимания уделяется судейству

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «Матч ТВ» накануне матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» посетовал на то, что в последнее время приходится слишком много говорить о судействе, а не собственно о футболе.

«Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря», — сказал Сергей Семак.

Матч «Зенит» — «Краснодар» имеет важнейшее значение в чемпионской гонке. Южане лидируют в чемпионате, опережая петербуржцев на одно очко, другие команды уже отстали на серьезное расстояние.

В первом круге РПЛ «Зенит» на выезде победил принципиального соперника со счетом 2:0.

