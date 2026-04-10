Тренера махачкалинского «Динамо» наказали за мат крупным штрафом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за нецензурную брань в прямом эфире на 100 тыс. руб. Специалист не сдержался, комментируя итоги матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

Журналисты подсчитали, что в 37-секундном высказывании Евсеева уместились 12 нецензурных слов.

В клубе с пониманием отреагировали на решение КДК РФС. Гендиректор махачкалинского клуба Шамиль Газизов назвал наказание адекватным, хотя и отметил, что в «Динамо» рассчитывали на меньшую сумму штрафа. Он пообещал, что в будущем Евсеев постарается вести себя сдержаннее.

