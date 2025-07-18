Семак сообщил о наказании опоздавшего из отпуска бразильца Вендела

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о ситуации вокруг бразильского полузащитника команды Вендела.

Бразилец, который хочет сменить клуб, вернулся из отпуска с огромным опозданием, прибыв в Санкт-Петербург лишь за два дня до старта чемпионата России.

Сергей Семак разъяснил, что Вендел будет искать себе новый клуб, но если не найдет устраивающий себе вариант, останется в «Зените» и будет серьезно наказан за опоздание из отпуска. Руководство клуба определит, каким конкретно это наказание будет.

В январе «Зенит» и «Ботафого» уже подписали соглашение о переходе Вендела, но 21 мая клубы расторгли сделку.

Первый матч нового сезона «Зенит» проведет 20 июля на «Газпром Арене» против «Ростова».

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