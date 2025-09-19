Семаку порекомендовали поменять помощников в тренерском штабе

Известный футбольный агент, глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в интервью «Спортсу» высказался о положении дел в петербургском «Зените».

Он подчеркнул, что считает Сергея Семака очень хорошим специалистом, но отметил, что складывается впечатление, будто он один в тренерском штабе.

«Возможно, ему стоило пойти по пути, который прошедшим летом выбрал Пеп Гвардиола», — сказал Ткаченко.

Главный тренер «Манчестер Сити» сменил трех помощников, двое из новых специалистов прежде работали в штабе Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

После восьми туров в РПЛ «Зенит» занимает шестое место. Команда победила в трех матчах, четырежды сыграла вничью и один раз проиграла. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.