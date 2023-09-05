Семьдесят три экскурсовода прошли аттестацию в Подмосковье

Семьдесят три экскурсовода (гида) уже прошли аттестацию в Минкультуры и туризма региона. В ведомстве провели очередное заседание Аттестационной комиссии, по итогам которого было принято решение об аттестации пяти человек.

Как отметили в министерстве, в число аттестованных впервые вошел гид, который намерен проводить экскурсии для людей с нарушением слуха. Для его аттестации в качестве эксперта на заседание был приглашен представитель регионального отделения «Всероссийского общества глухих».

С июля следующего года экскурсоводам и гидам-переводчикам будет запрещено проводить экскурсии без прохождения аттестации, напомнили в ведомстве.