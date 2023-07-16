Семейный фестиваль состоялся в деревне Воря-Богородское в Щелкове

Гости семейного фестиваля «Венок традиций», прошедшего в щелковской деревне Воря-Богородское, смогли расписать деревянные игрушки в рамках мастер-класса. Данный мастер-класс проводили представители московского музея народной игрушки «Забавушка».

«Мы предлагаем детям и взрослым окунуться в волшебный мир народной игрушки, почувствовать себя настоящим мастером, расписывая игрушку по традиционны канонам», — рассказал сотрудник музея Дмитрий Веревкин.

Всего гости фестиваля смогли поучаствовать в пятнадцати различных мастер-классах по традиционным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. А приятную музыкальную атмосферу со сцены поддерживали ансамбли «Казачий круг», «Кладезь», дуэт «SoVA».

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