Семейный мотофестиваль Biker Brothers Festival собрал восемь тысяч человек в Подмосковье

В минувшую пятницу на территории Подмосковья состоялся ежегодный семейный мотофестиваль Biker Brothers Festival, который посетили свыше 8 тысяч гостей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Основной целью проекта является популяризация семейных ценностей и организация досуга для всей семьи. Фестиваль проходит в Подмосковье с 2012 года. Рок-программа длилась два дня, в рамках которой были организованы интерактивы, спортивные состязания, конкурсы и шоу. Для семейного отдыха работала отдельная детская зона с аттракционами.

Также для гостей организовали большую фуд-зону, где работали фудраки с уличной едой и закусками, фуд-корты с расширенным ассортиментом еды и напитков, а также кафе ресторанного типа. Зоны для питания были рассредоточены по всей территории фестиваля.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть городов Подмосковья вошли в число победителей по итогам девятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.