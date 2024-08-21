Семейный мотофестиваль пройдет в Подмосковье

Семейный мотофестиваль Biker Brothers Festival пройдет в подмосковном Домодедово, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Площадкой проведения мероприятия станет пансионат «Бор».

Фестиваль нацелен на популяризацию семейных ценностей. Он продлится два дня. Гостей ждут рок-концерты, спортивные соревнования, выставки автомобилей и мотоциклов, выступления известных блогеров, конкурсы и мастер-классы.

На территории будет организована большая фуд-зона, где можно будет подкрепиться, попробовав уличную еду и закуски или посетив кафе ресторанного типа.

Возрастное ограничение 6+