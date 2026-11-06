Жизнь на Марсе возможна уже сегодня? Земные микробы выдержали условия пребывания на другой планете

Земные микроорганизмы смогли не просто выжить, но и продолжить расти в условиях, частично напоминающих среду под поверхностью Марса, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Applied and Environmental Microbiology. Ученые считают, что это усиливает аргументы в пользу поиска возможной жизни в неглубоких подповерхностных слоях Красной планеты.

В эксперименте использовали микроб Haloferax volcanii, который на Земле живет в очень соленых водоемах. Культуры на 180 дней поместили в среду с высоким содержанием соли, почти без кислорода и с большим количеством углекислого газа.

Вместо кислорода микроорганизмам дали нитраты или перхлораты — вещества, которые встречаются на Марсе. В этих условиях микробы продолжали получать энергию и размножаться, хотя росли гораздо медленнее, чем в обычной земной среде.

Исследователи также заметили, что микроорганизмы образовывали защитные пленки, которые помогали им удерживать воду даже при очень высокой солености.

Однако эксперимент не доказывает существование жизни на Марсе. Условия в лаборатории были мягче реальных: температура составляла около 21°C, тогда как средняя температура на планете близка к -60°C.

Ученые также пока не нашли подтвержденных подземных водоемов, где такие микробы могли бы жить. Поэтому работа показывает лишь то, что некоторые земные формы жизни способны переносить сразу несколько марсианских факторов — и что поиск жизни под поверхностью планеты остается перспективным направлением.