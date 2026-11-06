Комика Рассела Брэнда признали виновным в сексуальных преступлениях против фанаток и журналисток

Присяжные признали бывшего мужа певицы Кэти Перри, 51-летнего американского комика Рассела Брэнда виновным в сексуальных преступлениях, сообщает Daily Mail. Заседание длилось 8,5 часа. Его оправдали лишь по двум пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту в попытке домогательств.

Среди доказанных эпизодов — приставания к сотруднице MTV на вечеринке в баре в Сохо в 2004 году. Также присяжные сочли доказанным сексуальное насилие над сотрудницей Capital Radio в 2005-м.

Еще один эпизод — насилие над сотрудницей Channel 4 во время принудительного массажа в 2009 году. Самым серьезным стало изнасилование 21-летней поклонницы после концерта в Hammersmith Apollo в 2009-м.

Жена Брэнда, Лора Галлахер, была рядом с ним в суде и плакала во время оглашения вердикта. Ее отец, победитель Кубка Райдера Бернард Галлахер также пришел в суд, чтобы поддержать дочь и зятя.

Ранее сообщалось, что певец Джаред Лето попал в громкий секс-скандал.