Утраченный христианский текст нашли спустя полторы тысячи лет: какие подробности смерти Иисуса он раскрыл

Daily Mail: историки Папатомас и Тома расшифровали папирус о смерти Христа

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Исследователи расшифровали небольшой христианский папирус возрастом около 1600 лет, который, по их версии, может описывать смерть Иисуса, его сошествие в мир мертвых и воскресение, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Tyche. Фрагмент размером всего около пяти на восемь сантиметров хранится в Австрийской национальной библиотеке.

Текст написан на греческом языке и сильно поврежден. В нем сохранились слова, которые исследователи переводят как «умер», «спустился» и, предположительно, «снова поднялся».

Авторы работы Амфилохиос Папатомас и Марианна Тома из Афинского университета считают, что речь может идти именно об Иисусе. По их версии, текст отражает раннехристианское представление о том, что после смерти Христос сошел в царство мертвых, а затем воскрес.

Однако часть ключевых слов восстановлена по сохранившимся буквам и похожим древним христианским текстам. Поэтому исследователи подчеркивают, что трактовка остается предварительной.

Сам папирус, вероятно, относится к IV–V векам, хотя возможен более широкий диапазон от конца III до V века. Радиоуглеродное датирование при этом не проводилось.

Ученые пока не знают ни автора текста, ни точное место его происхождения. Они допускают, что это мог быть фрагмент проповеди, гимна или другого религиозного произведения, которое позднее не сохранилось в средневековых копиях.

иностранная пресса

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