Как адаптировать рацион к росту цен: советы экономиста по замене мяса и экономии

Экономист Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова дала практические рекомендации по адаптации рациона к текущей ценовой ситуации — они прозвучали на фоне данных статистики, фиксирующих резкий рост стоимости куриного мяса. По словам эксперта, в условиях подорожания базовых продуктов важно не прибегать к радикальным мерам, а выстраивать сбалансированный и при этом более бюджетный подход к питанию, сообщил atas.info.

Ключевой совет специалиста — частичная замена мясных продуктов растительными источниками белка, а не полный отказ от животного белка. Ольга Климова подчеркивает: исключать из рациона продукты животного происхождения стоит только при наличии медицинских показаний. В остальных случаях разумнее сохранять их в меню, но сократить объем порций и делать акцент на более доступных вариантах.

В качестве эффективной альтернативы мясу эксперт называет ряд растительных продуктов с высоким содержанием белка: фасоль, горох, чечевицу, различные крупы, а также яйца. Эти продукты не только помогают компенсировать потребность организма в белке, но и зачастую обходятся дешевле мяса, особенно в периоды роста цен.

При этом Климова обращает внимание, что грамотная замена предполагает не просто подмену одного продукта другим, а продуманное сочетание: например, бобовые хорошо работают в супах, рагу и салатах, крупы — в гарнирах, а яйца — в завтраках и выпечке.

Ранее сообщалось, что эксперт Пашаева предупредила об опасности заморозки яиц в скорлупе.