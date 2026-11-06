«Мне очень стыдно»: Константин Райкин рассказал о последних днях сестры в больнице
ria.ru: Константин Райкин рассказал, что его сестра тяжело страдала в больнице
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76-летний народный артист РФ Константин Райкин поделился подробностями последних дней жизни своей сестры, 88-летней заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной.
В интервью РИА Новости он отметил, что сестра тяжело страдала в больнице, и семья не знала, как ей помочь. Во время последнего визита Константин пытался отвлечь сестру, напоминая ей о детстве и юности.
«Это был мой последний к ней визит. И тогда моя умирающая сестра сказала: „Мне очень стыдно“», — сказал он.
Напомним, Райкина умерла 3 ноября. По данным окружения актрисы, она страдала от комплекса заболеваний, связанных с возрастными изменениями.
Церемония прощания с Екатериной Райкиной началась в пятницу в 11:00 мск в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина. Проводить актрису в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.
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