«Мне очень стыдно»: Константин Райкин рассказал о последних днях сестры в больнице

В интервью РИА Новости он отметил, что сестра тяжело страдала в больнице, и семья не знала, как ей помочь. Во время последнего визита Константин пытался отвлечь сестру, напоминая ей о детстве и юности.

«Это был мой последний к ней визит. И тогда моя умирающая сестра сказала: „Мне очень стыдно“», — сказал он.

Напомним, Райкина умерла 3 ноября. По данным окружения актрисы, она страдала от комплекса заболеваний, связанных с возрастными изменениями.

Церемония прощания с Екатериной Райкиной началась в пятницу в 11:00 мск в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина. Проводить актрису в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

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