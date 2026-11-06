Россиянин обвиняется в гибели пятимесячного сына: суд избрал меру пресечения

В Оренбурге расследуют гибель пятимесячного ребенка. Трагедия произошла в квартире дома на улице Советской, а обвиняемым по делу проходит 22-летний местный житель — отец погибшего мальчика, сообщил 56orb.ru.

По данным издания, по ходатайству следователя регионального управления СК России суд принял решение о заключении фигуранта под стражу.

Как уточнили в прокуратуре области, по версии следствия, утром 3 ноября 2026 года мужчина находился в квартире дома в состоянии алкогольного опьянения. В ходе инцидента, как считают сотрудники правоохранительных органов, он умышленно перекрыл рукой дыхательные пути своему пятимесячному сыну. Ребенок скончался от асфиксии. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и 11-месячной дочери.