Стал известен состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин озвучил состав национальной команды на товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой. В окончательную заявку вошли 28 футболистов.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Матвей Сафонов (ПСЖ), Максим Бориско (ЦСКА);

Защитники: Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»,), Андрей Лангович, Виктор Мелехин (оба —«Ростов»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо»);

Полузащитники: Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Динамо»), Артем Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарай»);

Нападающие: Кирилл Глебов (ЦСКА), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Примечательно, что в итоговом списке сборной оказался только один футболист из лидирующего в РПЛ «Зенита» — новичок петербургской команды Артем Карпукас. Зато в состав не включены два лидера бомбардирской гонки в чемпионате России — Александр Соболев и Максим Глушенков. Второго не было и в предварительном списке: Карпин объяснил, что его не устраивает отношение футболиста к сборной.

Сборная России сыграет с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте и с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре.