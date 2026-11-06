Подмосковный омбудсмен ответила, можно ли вернуть часть оплаты по договору ОСАГО

Владельцы транспортных средства могут вернуть часть оплаты по договору обязательного страхования (ОСАГО), если, например, продали автомобиль до окончания срока действия договора. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Сергиева Посада.

По ее словам, граждане также вправе досрочно прекратить действие договора обязательного страхования в случае отзыва у страховщика лицензии на осуществление обязательного страхования, призыва страхователя на военную службу по мобилизации в ВС РФ, прохождения страхователем военной службы по контракту или нахождение на военной службе в войсках национальной гвардии РФ при условии участия в специальной военной операции и в ряде других случаев.

В перечисленных случаях договор прекращается со дня получения страховщиком письменного заявления страхователя о досрочном прекращении действия договора. Страхователю необходимо представить документы, подтверждающие основание для досрочного прекращения договора ОСАГО.

«В случае продажи автомобиля таким документом будет являться договор купли-продажи. Порядок подачи заявления о досрочном прекращении договора обязательного страхования и перечень необходимых документов можно уточнить, обратившись к страховщику», — сказала Фаевская.

При досрочном прекращении действия договора ОСАГО по указанным выше основаниям страховщик возвращает страхователю часть страховой премии. Размер подлежащей возврату страховой премии определяется исходя из неистекшего срока действия договора. Денежные средства должны быть возвращены страховщиком в течение 14 календарных дней со дня, следующего за днем получения заявления страхователя, путем почтового перевода или перечисления на банковский счет.

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