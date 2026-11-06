В Городском округе Пушкинский продолжается модернизация систем водоотведения

В Городском округе Пушкинский продолжается масштабная реконструкция системы водоотведения. Работы ведутся по двум направлениям: на участке от канализационно‑насосной станции №27 до реки Серебрянки в районе дома №57, корпус 4 на Московском проспекте, а также непосредственно на самой КНС №27. В конце октября на станции завершили ремонт стены между приемным отделением и машинным залом.

КНС №27 — ключевой узел системы водоотведения округа: через нее ежесуточно проходит в среднем 35 тыс. кубометров сточных вод. К основному трубопроводу станции подключены свыше 700 многоквартирных домов в микрорайонах Клязьма, Мамонтовка, Заветы Ильича и в населенных пунктах Братовщина, Правдинский, Тишково, Зеленый Городок. От исправной работы коллектора зависит качество коммунальных услуг более чем для 100 тыс. жителей.



В рамках личного контроля ключевых объектов инфраструктуры 6 ноября объект посетил глава округа Максим Красноцветов. По его словам, благодаря выполненным мероприятиям и смене обслуживающей организации станция функционирует стабильно. Глава округа уточнил, что специалисты обновили шесть насосов, заменили запорную арматуру, фильтры и обратные клапаны. Теперь любой технологический сбой возможно устранить без остановки основного оборудования.



Модернизация продолжится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. До 2030 года на станции полностью заменят оборудование, проведут капитальный ремонт зданий и технологических сооружений, а также приведут в порядок отводящие коллекторы. Ранее столь масштабных работ на территории округа не проводилось.