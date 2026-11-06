Разин заменил вратаря на шестой минуте: неожиданной ход помог СКА победить «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на выезде обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2. Армейцы одержали волевую победу благодаря решительному ходу главного тренера Андрея Разина.

СКА пропустил две шайбы уже к шестой минуте. Авторами голов стали Рауль Акмальдинов и Максим Кровяков. Причем второй гол получился курьезным: шайба от лицевого борта отскочила во вратаря, а от него — в сетку. Сразу после этого Разин снял с игры голкипера Сергея Иванова, а вышедший вместо него Артемий Плешков не пропустил ни разу.

Во втором периоде Никита Зайцев и Владислав Романов сравняли счет, а на 52-й минуте Рокко Гримальди забросил победную шайбу.

Победа в Хабаровске позволила СКА вернуться в зону плей-офф. В 22 матчах команда набрала 23 очка и занимает восьмое место.