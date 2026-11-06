Могила собаки Даши в людном месте: жители Балашихи обсуждают находку в лесопарке

Жители Балашихи обсуждают необычную находку в Горенском лесопарке. Там появилось богато оформленное захоронение собаки по кличке Даша: с надгробием, фотографией, оградкой и даже стульчиком, на котором хозяйка может посидеть у могилы. Снимки опубликовал канал MAX «Балашиха Life», сообщил REGIONS.

Неожиданное соседство на прогулочном маршруте

Место для могилы выбрали в довольно людном месте — неподалеку от Балашихинского шоссе. Рядом видны и другие, более скромные захоронения животных, что наводит на мысль о стихийном расширении такого кладбища.

Почему это опасно

Автор публикации возмутился: подобные вещи не должны появляться на популярном маршруте для прогулок, к тому же они могут вредить здоровью людей.

«Гуляли по Горенскому лесу недалеко от Балашихинского шоссе. Там рядом мини-кладбище домашних животных, на котором с почестями похоронена собака Даша. Стоит надгробие с фото, стульчик для посещений хозяйки, цветы и большое белое ограждение. Рядом еще могилки с цветами», — рассказала автор поста в соцсетях.

С этой точкой зрения согласен главный эпизоотолог Балашихи Анатолий Бугаенко. В разговоре с REGIONS он подчеркнул: любое стихийное кладбище домашних животных в городской черте — угроза для населения.

«Нет контроля глубины, на которой захоронены трупы животных. Также мы не можем точно сказать, от чего они умерли. Возможно, они были заражены опасными болезнями. Запах трупов может привлечь диких животных, которые, в свою очередь, станут разносчиками инфекционных заболеваний. Мы также не знаем, где проходят грунтовые воды, в которые может попасть инфекция. Учитывая, что все это происходит в черте города, степень опасности можно себе представить», — рассказал Бугаенко.

Специалист напомнил, что трупы питомцев относятся к биологическим отходам и требуют специальной утилизации. Ответственный владелец должен отвезти тело животного в ветстанцию или в частную клинику, где предоставляют услуги кремации.

Чувства владельцев и аргументы ветеринаров

При этом многие пользователи соцсетей встали на сторону хозяев, выбирающих традиционные похороны. Кремация кажется им дорогой, но главное — моральная сторона: питомец был членом семьи, и проститься с ним хочется по-человечески.

Ветеринары отвечают на это так: заводя животное, человек должен заранее понимать, что питомец уйдет раньше и вопрос захоронения рано или поздно возникнет. Если решение принято заблаговременно, в нужный момент будет проще прийти к выводу, что кремация — правильный путь.

«Мы понимаем, что есть боль утраты. Но существует множество других, более безопасных для окружающих способов ее уменьшить. С трупом животного мы настоятельно рекомендуем поступить в рамках закона. У людей вообще не должно возникать надобности в создании кладбищ домашних животных», — рассказал ветеринар.

Сколько стоит кремация

Стоимость процедуры в большинстве случаев ниже, чем штраф за захоронение в лесу (в Подмосковье он составляет ₽4–5 тыс.).

В среднем стандартная кремация обходится в ₽2–3 тыс. В клиниках Балашихи животное весом до 5 кг кремируют за ₽1600, а питомца весом от 40 кг — за ₽10 тыс. По словам Бугаенко, эти траты логично включить в общий бюджет на содержание животного — кремация тоже часть заботы о нем.

Некоторые клиники предлагают «индивидуальные пакеты»: с личным присутствием хозяев, возможностью попрощаться и даже фото- и видеофиксацией. После процедуры выдают урну с прахом и документ о проведении кремации по всем правилам.

Анатолий Бугаенко настаивает: кремация — единственный правильный и безопасный способ проститься с питомцем. А о появлении стихийных кладбищ животных он советует сообщать властям, указывая точку на карте, чтобы те могли принять меры.

Ранее юрист Остапенко рассказал, что захоронение питомца у дома грозит штрафом до ₽5 тыс.