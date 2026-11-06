Российский актер Иван Скицан умер 3 ноября в возрасте 39 лет. О смерти артиста сообщили его близкие, передает aif.ru.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стали продолжительная болезнь, онкологическое заболевание и проблемы с сердцем. Скицана доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Церемония прощания с актером состоится 6 ноября в Москве. Похороны пройдут 7 ноября в родном селе Скицана — Сява Нижегородской области. Друзья и коллеги вспоминают его с теплотой.

Артем Денке в беседе с журналистами назвал Ивана чудесным человеком и замечательным другом. Он признался, что ему больно из-за ранней смерти товарища.

Иван Пилявский рассказал, что учился вместе со Скицаном в Нижегородском театральном училище. По его словам, актер отличался добротой и никогда не использовал силу, чтобы кого-то подавить.

Скицан служил в МХАТе имени М. Горького и в Театре на Юго-Западе. Широкой публике он запомнился по фильму «Утомленные солнцем — 2» и сериалам «Супруги», «Ранетки», «Крем» и другим проектам. Кроме актерской работы, он преподавал на театральном отделении Детской музыкальной школы имени Молчанова.

Ранее стало известно о смерти актера Алексея Борошнина.