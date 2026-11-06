Не кладите яйца в морозильник целиком: что нужно узнать до Нового года о заморозке от эксперта из Подмосковья

Кулинар из Наро‑Фоминска Майя Пашаева в беседе с REGIONS поделилась рекомендациями по заморозке яиц — актуальный совет в преддверии Нового года. Эксперт подтверждает: замораживать сырые яйца можно, но строго по правилам — иначе продукт легко испортить или сделать небезопасным.

По мнению эксперта, главная ошибка — попытка заморозить яйца прямо в скорлупе. Дело в том, что при понижении температуры жидкость внутри расширяется, из‑за чего скорлупа нередко трескается. Через образовавшиеся микроповреждения в яйцо могут проникнуть бактерии, и продукт станет непригодным для еды. Поэтому перед отправкой в морозилку яйца обязательно освобождают от скорлупы.

«Понадобятся свежие яйца, вилка, небольшие пищевые контейнеры или силиконовые формы. Сначала яйца разбиваю в отдельную миску. Белки и желтки осторожно перемешиваю вилкой до однородности, стараюсь не взбивать массу в густую пену», — говорит Майя Пашаева.

Не стоит рассчитывать и на заморозку вареных яиц: после разморозки белок теряет приятную текстуру — становится водянистым, жестким и «резиновым», что заметно ухудшает вкус блюд, считает эксперт.

Для заморозки содержимое яиц распределяют по небольшим порциям — удобно использовать формочки. На каждой емкости стоит указать дату и количество яиц: это поможет контролировать сроки хранения. Белки отлично переносят заморозку в чистом виде и пригодятся позже для безе, бисквитов и другой выпечки. С желтками ситуация сложнее: на холоде они сильно загустевают, и работать с ними после разморозки бывает неудобно.

«Чтобы этого избежать, желтки заранее смешивают с небольшим количеством соли или сахара — в зависимости от того, для какого блюда они предназначаются. На четыре желтка хватит примерно 1/8 чайной ложки соли или 1,5 чайной ложки сахара», — поясняет кулинар.

По информации эксперта, при температуре −18 °C сырые яйца без скорлупы сохраняют хорошее качество до 12 месяцев. Важно избегать повторной заморозки: она ухудшает структуру и повышает риски для безопасности продукта.

Размораживать яйца лучше всего медленно: нужную порцию перекладывают из морозильника в холодильник и оставляют на ночь, советует эксперт. Не рекомендуется оставлять продукт оттаивать при комнатной температуре — в тепле бактерии размножаются гораздо быстрее.

После разморозки яйца следует использовать сразу, причем только в блюдах с полноценной термической обработкой: они отлично подойдут для омлетов, запеканок, блинов и выпечки. А вот для салатов, где нужны целые вареные яйца, лучше брать свежий продукт.

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