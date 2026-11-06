В Подмосковье пройдет X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Во вторник и в среду, 10 и 11 ноября, состоится X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Юбилей лидеров. Форум инноваций. Территория профессионального развития», основной площадкой Съезда станет областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Около 1 тыс. человек примут участие в форуме очно, еще около 5 тыс. медиков — по видеоконференцсвязи. Среди них — врачи терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры и другие специалисты. Мероприятие будет посвящено памяти выдающегося ученого и врача Николая Палеева, который внес значительный вклад в развитие отечественной терапевтической школы.

К форуму подключатся медики из разных регионов России, а также доктора из 10 зарубежных стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и не только. Научная программа форума посвящена актуальным вопросам развития терапевтической службы, внедрению инновационных технологий в клиническую практику. На Съезде будет работать 28 научных секций и тематических блоков, для участников организуют различные мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Одной из важных тем, как и в прошлом году, станет внедрение цифровых инноваций в здравоохранении.

Организаторами Съезда выступают Министерство здравоохранения Московской области, областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей. Принять участие в X региональном Съезде онлайн можно, зарегистрировавшись на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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