Иулитта, Артемида, Анара: какие необычные имена российские родители дают дочерям
В Омской области зарегистрировали редкие имена девочек Артемида, Иулитта и Теяна
Фото: [Медиасток.рф]
Не все родители отдают предпочтение традиционным и привычным именам. Некоторые выбирают для своих детей варианты, которые выделяются на фоне статистики и привлекают внимание сотрудников ЗАГСов. Подобные случаи фиксируют редко, но они неизменно вызывают интерес, особенно когда дело доходит до значения и происхождения таких имен, сообщил gorod55.ru.
По данным издания, среди самых необычных женских имен, зарегистрированных в Омской области, оказались Иулитта, Теяна, Бэлла, Артемида и Анара.
- Имя Артемида, как известно из мифов Древней Греции, принадлежало одной из богинь олимпийского пантеона. Однако точных данных о его значении нет. Исследователи склоняются к версиям «здоровый» или «целый», а иногда рассматривают и «животное» происхождение — от слова «арктос», то есть медведь.
- Иулитта также имеет греческие корни. В упрощенном варианте ее носительницу могут называть Улитой. Точное значение имени найти не удалось, но оно встречается в ряде российских топонимов, а еще Улитами называют род птиц из семейства бекасовых.
- Теяна выделяется не только звучанием. В русский язык это имя пришло из мордовского и может означать «худенькая» или «узкая». По другим данным, оно могло быть заимствовано из греческого и быть связанным с богиней плодородия.
- Бэлла — имя, распространенное в европейских странах. Его часто связывают с итальянским словом bella, которое переводится как «красавица» или «прекрасная», но подтвердить это сложно. Причина в происхождении: изначально оно было уменьшительной формой имен Изабелла, Габриелла и Арабелла.
- Анара по своему толкованию может считаться одним из самых «крупных» имен, поскольку характерно для тюркских и арабских народов. С татарского языка Анара переводится как «гранатовый плод», с иранского — как «цветок граната», а с азербайджанского — как «понимающая», «чуткая», «внимательная».
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