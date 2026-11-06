Иулитта, Артемида, Анара: какие необычные имена российские родители дают дочерям

По данным издания, среди самых необычных женских имен, зарегистрированных в Омской области, оказались Иулитта, Теяна, Бэлла, Артемида и Анара.

Имя Артемида, как известно из мифов Древней Греции, принадлежало одной из богинь олимпийского пантеона. Однако точных данных о его значении нет. Исследователи склоняются к версиям «здоровый» или «целый», а иногда рассматривают и «животное» происхождение — от слова «арктос», то есть медведь.

Иулитта также имеет греческие корни. В упрощенном варианте ее носительницу могут называть Улитой. Точное значение имени найти не удалось, но оно встречается в ряде российских топонимов, а еще Улитами называют род птиц из семейства бекасовых.

Теяна выделяется не только звучанием. В русский язык это имя пришло из мордовского и может означать «худенькая» или «узкая». По другим данным, оно могло быть заимствовано из греческого и быть связанным с богиней плодородия.

Бэлла — имя, распространенное в европейских странах. Его часто связывают с итальянским словом bella, которое переводится как «красавица» или «прекрасная», но подтвердить это сложно. Причина в происхождении: изначально оно было уменьшительной формой имен Изабелла, Габриелла и Арабелла.