Семейный праздник «Азбука спорта» в Подольске: история Олимпийского огня и спорт для детей

В Подольске, в детском парке Климовска, прошел радостный спортивный праздник «Азбука спорта». Участники наслаждались познавательной и развлекательной программой, в рамках которой было много танцев и активной разминки. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Главной темой этого события стала выставка «История Олимпийского огня». На ней были представлены интересные факты о знаменитом олимпийском факеле, который побывал в Подольске, а также о людях, которые несли его по городу, подчеркивая значимость этого события для местной истории. На праздничном концерте выступили талантливые коллективы, представившие современные танцы, что также создало атмосферу радости и веселья.

Для маленьких зрителей были организованы мастер-классы, на которых дети могли создавать аппликации на спортивную тематику. Кульминацией праздника стал каникулярный забег, в котором юные участники преодолевали дистанцию в 300 метров. Каждый ребенок, успешно завершивший забег, получил памятную медаль в виде кленового листа, что стало приятным итогом мероприятия.

«Выставка про Олимпийский огонь впечатлила! Теперь я знаю, как его охраняли! И медаль такая красивая, как настоящий листик», — указала одна из участниц Мария Горелова.

Спортивный праздник стал настоящим событием для всей семьи и позволил детям многое узнать о спорте и его истории.

Ранее сообщалось о благоустройстве очередного общественного пространства в Подольске. В сквере Спасателей установили 19 новых скамеек и 15 урн, а также разбили новую клумбу и обновили покрытие. Все работы были проведены по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».