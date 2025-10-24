Новые скамейки установили в сквере Спасателей в Подольске

В сквере Спасателей в Подольске установили 19 новых скамеек и 15 урн, а также разбили новую клумбу и обновили покрытие. Все работы были проведены по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

До этого в Подольске благоустроили еще два общественных пространства. Так, в сквере имени Пушкина появился уголок поэзии и тихого отдыха, а на набережной в парке имени Виктора Талалихина обустроили одно из самых живописных мест округа для отдыха с семьей и друзьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие скверы и аллеи были благоустроены в регионе.