Семейный спортивный фестиваль состоялся в Электростали

В подмосковной Электростали состоялся спортивный фестиваль «Семейная команда». В организации этого мероприятия участвовали представители регионального «Движения Первых».

Подобные соревнования проводились впервые. Участники могли продемонстрировать свои способности в двух дисциплинах фиджитал-спорта: классическом и его аналоге на цифровом симуляторе. Так, маленькие и взрослые спортсмены показали себя в футболе, баскетболе, шахматах, дартсе и эстафете, а также в компьютерных аналогах этих игр.

Каждая из команд доказала, что является стойким и дружным коллективом. Лучшими же оказались «Листеневы», занявшие третье место, «Лидеры», взявшие серебро на фестивале, а победителем стала команда «Лапша».

Представители города Электросталь поздравили всех участников фестиваля и его победителей с заслуженными наградами.