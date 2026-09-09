В Подмосковье с начала осени провели более 100 земельно-имущественных аукционов

В первую неделю осени в Подмосковье провели 114 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 232 претендента. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило два человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в Серпухове принимали участие 10 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что найти информацию об объектах на торгах можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.