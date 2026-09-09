«Не бывает дружественных стран»: эксперт рассказал, зачем Венгрия высылает дипломатов РФ

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин назвал высылку дипломатов РФ из Венгрии закономерным шагом в рамках нового внешнеполитического курса, который Будапешт взял после смены власти, сообщает ВФокусе Mail.

По мнению политолога, венгерская политика всегда была тесно связана с внутриполитической борьбой. Предыдущий премьер-министр Виктор Орбан десятилетиями выстраивал модель так называемой «суверенной демократии», которая позволяла его правительству лавировать между Брюсселем и Москвой, сохраняя многовекторность. Новый же венгерский лидер, напротив, делает ставку на полную интеграцию в общеевропейское пространство, что автоматически предполагает разрыв с прежней многовекторной политикой и сближение с позицией Евросоюза.

«Не бывает дружественных стран. Бывают дружественные режимы. При Орбане был дружественный России режим, а режим Мадьяра — уже недружественный. Здесь он действует полностью в соответствии с директивами Брюсселя и общеевропейскими установками, которые они называют национальной безопасностью», — пояснил эксперт.

Камкин напомнил, что Москва традиционно отвечает зеркально на подобные дипломатические демарши. Однако в данном случае, учитывая смену стратегического курса Венгрии, ответ России может оказаться асимметричным. Политолог обратил внимание, что в дипломатической практике РФ нередко применяет точечные меры, затрагивающие не только кадровый состав посольств, но и статус дипломатических представительств, визовый режим, а также работу культурных центров за рубежом. В случае с Венгрией такой сценарий, по словам эксперта, не исключен, особенно если Будапешт продолжит эскалацию и будет наращивать антироссийские шаги.

«Я думаю, что высылка может быть не десяти, а меньшего количества. Но гораздо важнее цифр другое: этот шаг Будапешта сигнализирует о системном охлаждении, и снижение уровня отношений становится уже не гипотетическим сценарием, а реальной угрозой», — уверен он.

По мнению Камкина, нынешний курс Венгрии — это не конъюнктурное решение, вызванное сиюминутными соображениями, а глубокий стратегический выбор нового руководства страны. В ближайшее время Будапешт продолжит действовать в русле общеевропейской политики, следуя в фарватере Брюсселя, а значит, давление на Россию со стороны Венгрии будет только нарастать. Эксперт резюмировал, что Москве предстоит выработать адекватную линию реагирования на новый вектор венгерской дипломатии.

«Я считаю, что это достаточно долгосрочная тенденция», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что политолог Мендкович планирует обратиться в МИД РФ из-за задержаний пророссийских блогеров в Казахстане.