Новая опасность: в российском регионе вслед за медведями к людям начали выходить лисы

Пока жители Тюменской области с тревогой следят за выходами медведей, специалисты предупреждают о еще одной опасности — к людям все чаще могут приближаться лисы. Биолог Валентина Тузова объяснила, почему хищники покидают леса и чем такая встреча может обернуться, сообщил nashgorod.ru.

«Никогда не приближайтесь к лисе, какой бы милой она ни казалась. Не подкармливайте ее и не пытайтесь поймать», — советует Тузова.

По словам специалиста, осенью молодые особи начинают покидать родительские территории в поисках собственных участков. Неопытные животные, не имеющие достаточных навыков выживания в дикой природе, могут подходить ближе к дачным поселкам и деревням в надежде найти пропитание. Дополнительным фактором становится нехватка естественного корма: лесные пожары, переувлажнение почвы и затопление нор нарушают привычную кормовую базу зверей.

Есть и косвенная связь с медведями. Крупные хищники конкурируют с лисами за одни и те же источники пищи и могут вытеснять их с обжитых участков. В результате, спасаясь от более сильного конкурента, лисы смещаются ближе к человеческому жилью.

«Мы говорим о медведях, но не стоит забывать о другом, не менее опасном спутнике этих аномальных сезонов — о лисицах», — предупредила кандидат биологических наук Валентина Тузова.

Особенно опасна, подчеркивает Тузова, встреча с животным, которое ведет себя необычно. Если лиса не убегает при виде человека, проявляет агрессию или, напротив, выглядит заторможенной, шатается, у нее наблюдается сильное слюноотделение — такие признаки могут свидетельствовать о заболевании, в том числе бешенстве. В этом случае приближаться к зверю категорически запрещено.

Специалист также призывает жителей не оставлять возле домов пищевые отходы и корм для домашних животных — все это может привлекать диких зверей. При обнаружении лисы с подозрительным поведением необходимо немедленно сообщить о ней в соответствующие службы и держаться на безопасном расстоянии.

Ранее сообщалось, что лис в Журавлево разбросал игрушки и заставил дачницу залезть на стол от страха.