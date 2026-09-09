Подмосковная сборная одержала победу на первенстве России по хоккею на траве среди девушек
Сборная Подмосковья одержала победу на первенстве России по хоккею на траве
Фото: [СШОР по ИВС]
Подмосковная сборная по хоккею на траве завоевала золотые медали на первенстве России среди девушек 13-18 лет, которое прошло со 2 по 8 сентября в Казани. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В команду вошли воспитанницы подмосковной СШОР по игровым видам спорта под руководством тренера Ильдара Нуртдинова. В общей сложности участниками состязаний стали шесть сборных из Московской и Свердловской областей, Республики Татарстан, Пермского края, Санкт-Петербурга и Уфимского района.
Представители Подмосковья одержали победы во всех матчах, лучшим игроком первенства признана Ксения Королева, лучшим нападающим - Валентина Копылова.
Состязания прошли в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.