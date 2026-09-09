«Работодатель вправе отказать»: юрист Митин о замене отпуска деньгами и действиях при отказе

Юрист Юрий Митин в беседе с Финансами Mail разъяснил тонкости замены ежегодного отпуска денежной компенсацией. Эксперт обозначил перечень граждан, которым подобная выплата не полагается, а также детально описал процедуру оформления.

Правовое регулирование данного вопроса, напомнил Митин, осуществляется на основании Трудового кодекса и решений Конституционного Суда РФ.

Основания для получения компенсации

Статья 126 ТК РФ предусматривает два варианта. В первом случае речь идет о накопленных отпусках за несколько лет либо о переносе отдыха на следующий рабочий период. Компенсировать разрешается исключительно ту часть, что превышает обязательные 28 календарных дней. Второй сценарий — увольнение. Здесь работодатель обязан возместить все неиспользованные дни. Конституционный Суд в постановлении от 25.10.2018 № 38-П подтвердил, что дни не аннулируются, однако иск предъявляется в течение года после увольнения.

«Замена основной части отпуска (стандартных 28 дней), пока работник продолжает трудовую деятельность, законодательством запрещена. Данная гарантия направлена на реализацию конституционного права на отдых и охрану здоровья работников», — подчеркнул Митин.

Кто лишен права на замену

Для некоторых сотрудников замена отпуска деньгами до момента увольнения категорически запрещена. В перечень входят:

беременные;

несовершеннолетние;

трудящиеся во вредных или опасных условиях (компенсировать нельзя только минимальные 7 дней допотпуска);

чернобыльцы (их дополнительный отпуск как госгарантия деньгами не заменяется).

Пошаговая инструкция

Процедура запускается по заявлению работника на имя директора. В нем фиксируются число дней и рабочий год. Руководитель может отказать даже при полном соблюдении норм — это его прерогатива. В случае одобрения выпускается приказ, сотрудник ставит подпись, данные вносятся в кадровые бумаги. Выплата исчисляется из среднего заработка, облагается НДФЛ и взносами.

Если руководитель отказывает

При необоснованном отказе Митин советует запросить письменный ответ, обратиться в трудинспекцию, прокуратуру или суд. Иск подается в течение года. Сверх основной суммы возможно взыскать проценты за просрочку и моральный вред.

«Если будет доказано, что работник намеренно годами не использовал свое право на отдых, имея реальную возможность уйти в отпуск, уклонялся от ознакомления с графиком и не подавал заявлений, суд может квалифицировать такие действия как злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ по аналогии). В подобных ситуациях в удовлетворении требований о взыскании компенсации сверх стандартных расчетов может быть отказано. Во избежание подобных споров работодателю рекомендуется своевременно предоставлять отпуска согласно графику и фиксировать факты переноса отдыха по инициативе самого работника его письменными заявлениями», — заключил юрист.

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