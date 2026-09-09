«Это кошмар и паноптикум»: Илья Резник раскритиковал творчество Вани Дмитриенко

Особенно Резника возмутило творчество молодого исполнителя Вани Дмитриенко. Он отметил, что с тревогой наблюдает за взаимодействием нынешних кумиров с подрастающим поколением.

«Ваня Дмитриенко — это ужасно, он разговаривает с молодежью на своем языке, а язык этот очень простой, примитивный. Это, конечно, удручает», — сказал Резник.

Поэт также признался, что не может смотреть значительную часть телевизионных эфиров из-за низкого уровня контента. Супруга Резника, Ирина Романова, поддержала его и добавила, что в эфире постоянно появляются одни и те же персоны, что делает программы однообразными и неинтересными.

Современные шоу-программы, заключил Резник, вызывают у него негативные эмоции, а песни и вечный рэп он считает «кошмаром и паноптикумом».

Ранее продюсер Сергей Дворцов объяснил успех Вани Дмитриенко.