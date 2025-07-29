Семикратного чемпиона мира отстранили от участия во Всемирных играх после наколки украинцев

Президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров рассказал ТАСС, почему во Всемирных играх в Китае не примет участия изначально заявленный на соревнования семикратный чемпион мира Дмитрий Бешенец.

Он пояснил, что у Международной федерации джиу-джитсу нет к Бешенцу никаких претензий, но они возникли у Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA), проверяющей спортсмена на соответствие нейтральному статусу по критериям МОК.

«Основанием для отстранения Бешенца от Всемирных игр стали материалы, которые пришли от украинцев в этот комитет. Украинцы сообщили в IWGA, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп «Путин — наш президент» и «Вежливые люди», — рассказал Куковеров.

Также он сообщил, что украинцы отправили в комитет фотографии, где ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне логотипа «Динамо».

Куковеров подчеркнул, что Бешенец был единственным российским спортсменом, заявленным на соревнования по джиу-джитсу на Всемирных играх.