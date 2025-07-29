Семикратного чемпиона мира отстранили от участия во Всемирных играх после наколки украинцев
Россиянин Бешенец не примет участия во Всемирных играх из-за жалоб украинцев
Фото: [Российская федерация джиу-джитсу]
Президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров рассказал ТАСС, почему во Всемирных играх в Китае не примет участия изначально заявленный на соревнования семикратный чемпион мира Дмитрий Бешенец.
Он пояснил, что у Международной федерации джиу-джитсу нет к Бешенцу никаких претензий, но они возникли у Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA), проверяющей спортсмена на соответствие нейтральному статусу по критериям МОК.
«Основанием для отстранения Бешенца от Всемирных игр стали материалы, которые пришли от украинцев в этот комитет. Украинцы сообщили в IWGA, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп «Путин — наш президент» и «Вежливые люди», — рассказал Куковеров.
Также он сообщил, что украинцы отправили в комитет фотографии, где ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне логотипа «Динамо».
Куковеров подчеркнул, что Бешенец был единственным российским спортсменом, заявленным на соревнования по джиу-джитсу на Всемирных играх.