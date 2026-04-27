В Подмосковье от женщин с ВИЧ родились более 100 здоровых детей

С начала 2026 года в Подмосковье от женщин с ВИЧ-инфекцией родились 107 здоровых детей, для этого они принимали антиретровирусную терапию и следовали рекомендациям врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря совместной работе акушерской службы региона и врачей Центра СПИД, беременные пациентки с ВИЧ обеспечиваются необходимой терапией, а также наблюдаются врачами на всех этапах беременности и после родов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, современная медицина минимизирует риск передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку. После рождения дети продолжают находиться под наблюдением врачей до полутора лет.

Напомним, что узнать подробнее об обследовании на ВИЧ можно в поликлинике, кабинетах анонимного тестирования и консультирования или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, информация о рекомендациях беременным и молодым родителям размещена на сайте.

