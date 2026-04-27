Пианист Иван Бессонов выступит в музее-заповеднике П. И. Чайковского

7 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее‐заповеднике П. И. Чайковского состоится концерт «Приношение», задуманный как дань уважения гениальному композитору в день его рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Центральной фигурой вечера станет талантливый пианист Иван Бессонов — музыкант, чье имя уже прочно ассоциируется с новыми достижениями российской фортепианной школы. Победитель престижного международного конкурса молодых музыкантов «Евровидение‐2018» не ограничивается рамками концертной деятельности: он успешно пробует силы в киномузыке и регулярно выступает на ведущих сценах России и зарубежья. В числе партнеров Бессонова — выдающиеся дирижеры современности: Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Александр Сладковский.

Музыкальная программа концерта продумана как последовательное погружение в мир лирических образов. В первой части вечера прозвучат сочинения П. И. Чайковского, И. Баха и В. Моцарта. Второе отделение предлагает слушателям произведения Феликса Мендельсона, Мориса Равеля и Фредерика Шопена.

Начало концерта: в 18:00. Возрастное ограничение: 6+. Подробности и билеты — на официальном сайте музея‐заповедника.

