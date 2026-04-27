Подмосковные педагоги смогут принять участие в Форуме классных руководителей, который пройдет с 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве на площадке Национального центра «Россия». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками могут стать действующие классные руководители и кураторы групп СПО, подать заявку можно до конца мая. Отбор будет включать в себя заполнение анкеты, тестирование по теории и методике воспитания, тестирование по ценностно-смысловым основам воспитания и не только, оставить заявку можно по ссылке. Для подготовки к тестированию по ценностно-смысловым основам воспитания можно изучить курс. Участников ждут образовательная, дискуссионная и культурная программы.

