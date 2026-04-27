Жители села Старое городского округа Ступино в следующем осенне-зимнем сезоне смогут отапливать дома природным газом

Весной компания «Мособлгаз» завершила строительство газовых сетей в селе Старое городского округа Ступино — это стало частью масштабной губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Теперь местные жители смогут отапливать свои дома природным газом уже в следующем осенне‐зимнем сезоне.

Представители «Мособлгаза» провели встречу с сельчанами, чтобы детально разъяснить все аспекты предстоящего подключения. На собрании обсудили ключевые вопросы: как правильно подать заявку на газификацию, какие льготы доступны жителям, в какие сроки можно ожидать завершения работ, а также как подготовить помещения к пуску газа.

В рамках проекта в селе проложили около 3 км газопроводов. В ближайшее время ожидается визит представителя подрядной организации. Он займется вопросами благоустройства территорий, затронутых в ходе строительных работ.

Один из наиболее актуальных вопросов, который подняли жители на встрече, касался определения максимального часового расхода топлива. Специалисты дали четкие рекомендации: для домов площадью до 250 кв. м следует указывать мощность не более 5 куб. м/ч.

Как только первые жители подадут заявки на подключение, начнется следующий этап — строительство газопроводов до границ их участков. При благоприятных условиях и оперативном оформлении документов газифицировать дома удастся уже к началу нового отопительного сезона. Ускорить процесс поможет заключение комплексного договора с «Мособлгазом»: это позволит оптимизировать все этапы подключения и минимизировать временные затраты.

