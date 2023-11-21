Семья объявленной в розыск певицы Джамалы продолжает зарабатывать в России

Вчера Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск народную артистку Украины Джамалу. Как выяснил SHOT, при этом семья певицы продолжает вести бизнес в России.

По данным канала, отец артистки Алим Джамаладинов и мать Галина Тумасян проживают в крымском селе Малореченское. Там отец полулегально ведет гостиничный бизнес. По месту их прописки находится отель «Кучук-Узень», проживание в котором стоит несколько тысяч рублей за ночь.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в киргизском городе Ош. Позже семья перебралась в Крым. Певица проживала в Киеве, а с начала конфликта переехала в Польшу.

Джамала стала победительницей конкурса «Евровидение» в 2016 году.

Дело против украинской певицы заведено по статье о публичном распространении ложной информации о российской армии. Джамала запостила фейки о событиях в Буче.