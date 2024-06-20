Семья певицы Джамалы продает свои дома в Крыму

Семья певицы Джамалы хочет продать свой дом в поселке Малореченском Республики Крым за 19 млн рублей, но на данный момент они за присмотр платят несколько сотен рублей ежемесячно. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Уточняется, что курортный поселок Малореченское расположен недалеко от Алушты. Недвижимость Джамалы оформлена на мать певицы Галину Тумасян. Двор и здания на территории находятся в запустении. По словам соседей, владельцев здесь видели около трех лет назад.

Отмечается, что площадь трехэтажного дома составляет около 186 кв. м, а кадастровая стоимость – примерно 5,5 млн рублей. Также еще один дом семьи Джамаладдиновых находится в Солнечногорском, который готовили под сдачу туристам. Четыре однотипных комнаты начали ремонтировать несколько лет назад, однако ремонт не был завершен.

На сегодняшний день всего в списке национализированных объектов в Республике Крым находится 112 зданий и земельных участков, принадлежащих гражданам Украины, которые в открытую выступают против России.