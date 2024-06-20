Семья певицы Джамалы продает свои дома в Крыму
Фото: [соцсети]
Семья певицы Джамалы хочет продать свой дом в поселке Малореченском Республики Крым за 19 млн рублей, но на данный момент они за присмотр платят несколько сотен рублей ежемесячно. Об этом сообщает «Крым 24».
Уточняется, что курортный поселок Малореченское расположен недалеко от Алушты. Недвижимость Джамалы оформлена на мать певицы Галину Тумасян. Двор и здания на территории находятся в запустении. По словам соседей, владельцев здесь видели около трех лет назад.
Отмечается, что площадь трехэтажного дома составляет около 186 кв. м, а кадастровая стоимость – примерно 5,5 млн рублей. Также еще один дом семьи Джамаладдиновых находится в Солнечногорском, который готовили под сдачу туристам. Четыре однотипных комнаты начали ремонтировать несколько лет назад, однако ремонт не был завершен.
На сегодняшний день всего в списке национализированных объектов в Республике Крым находится 112 зданий и земельных участков, принадлежащих гражданам Украины, которые в открытую выступают против России.