Семья Цыгановых заявила, что забвение для Пугачевой страшнее статуса иноагента

Семья артистов Цыгановых предложила предать забвению народную артистку СССР Аллу Пугачеву, поскольку было бы честнее, чем объявлять ее иноагентом. Об этом сообщает Life.ru .

Они считают также, что сегодня скорбь о погибших в «Крокус Сити Холле» намного более актуальна, чем дискуссия о судьбе Пугачевой, потому как любое обсуждение добавляет ей повод для пиара.

Напомним, что обращение признать Примадонну иноагентом поступило в Генпрокуратуру РФ после ее перепалки с артистом Стасом Михайловым, который осудил уехавших за границу артистов. Позже глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в России стартовала процедура признания артистки иноагентом.