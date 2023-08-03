Семнадцатилетний хоккеист умер из-за осложнений после клещевого энцефалита
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Федерация хоккея с мячом России сообщила о смерти игрока команды «Кузбасс» 17-летнего Евгения Хвалько.
Талантливый хоккеист скончался после осложнений от клещевого энцефалита.
Отмечается, что минувший сезон стал прорывным для юного спортсмена. Он набрал 20 (10+10) очков в высшей лиге, а затем вместе с юниорской командой «Кузбасса» стал победителем первенства России.
Евгений Хвалько-младший был сыном известного хоккеиста Евгения Хвалько, выступавшего за сильнейшие клубы России, а также за национальные сборные России и Белоруссии.