Семнадцатилетний хоккеист умер из-за осложнений после клещевого энцефалита

Талантливый хоккеист скончался после осложнений от клещевого энцефалита.

Отмечается, что минувший сезон стал прорывным для юного спортсмена. Он набрал 20 (10+10) очков в высшей лиге, а затем вместе с юниорской командой «Кузбасса» стал победителем первенства России.

Евгений Хвалько-младший был сыном известного хоккеиста Евгения Хвалько, выступавшего за сильнейшие клубы России, а также за национальные сборные России и Белоруссии.