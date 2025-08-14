Семшов рассказал, какой компонент нужно подтянуть тренеру «Спартака» Станковичу

Сербский специалист начал в московском клубе второй сезон, но по-прежнему на пресс-конференциях говорит на итальянском ­— в Италии Станкович провел большую часть своей карьеры игрока.

Семшов поставил ему в пример других тренеров из Восточной Европы, которые работали в России — Марко Николич и Марцел Личка прилично говорили на русском языке.

«Безусловно, ему нужно этот компонент подтянуть из уважения к стране, в которой он работает», — сказал Семшов.

Он выразил уверенность, что руководство «Спартака» позволит доработать Станковичу как минимум до зимней паузы, так как новому тренеру потребуется время, чтобы привить команде свою философию.

«Спартак» неудачно стартовал в РПЛ, набрав четыре очка в четырех матчах и занимая лишь 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых дало Станковичу пять матчей на исправление ситуации.