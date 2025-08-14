Семшов рассказал, какой компонент нужно подтянуть тренеру «Спартака» Станковичу
Игорь Семшов: не понимаю, почему Станкович не учит русский язык
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов упрекнул главного тренера «Спартака» в отсутствии желания выучить русский язык.
Сербский специалист начал в московском клубе второй сезон, но по-прежнему на пресс-конференциях говорит на итальянском — в Италии Станкович провел большую часть своей карьеры игрока.
Семшов поставил ему в пример других тренеров из Восточной Европы, которые работали в России — Марко Николич и Марцел Личка прилично говорили на русском языке.
«Безусловно, ему нужно этот компонент подтянуть из уважения к стране, в которой он работает», — сказал Семшов.
Он выразил уверенность, что руководство «Спартака» позволит доработать Станковичу как минимум до зимней паузы, так как новому тренеру потребуется время, чтобы привить команде свою философию.
«Спартак» неудачно стартовал в РПЛ, набрав четыре очка в четырех матчах и занимая лишь 11-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что руководство красно-белых дало Станковичу пять матчей на исправление ситуации.