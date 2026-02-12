Сенатор заявил, что шахматы в госпиталях помогают бойцам СВО справляться со стрессом

Сенатор от Крыма и известный гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о важном, но неочевидном инструменте реабилитации бойцов специальной военной операции — шахматах. По его словам, открытие шахматных клубов в госпиталях дает военнослужащим не просто возможность скоротать время, а реальную психологическую поддержку. Об этом сообщает «Крым 24».

Он подчеркнул, что, когда бойцы находятся в тяжелом эмоциональном состоянии после ранений, шахматы работают как терапия. Они отвлекают от боли и мрачных мыслей, заставляют мозг переключаться на логику и стратегию, возвращают ощущение контроля над ситуацией. Но, как подчеркнул Карякин, ценность игры не только в этом. За доской завязывается общение, стираются барьеры, формируется общий досуг — а это напрямую влияет на сплоченность и моральный дух.

По мнению сенатора, маленькая деревянная доска становится не просто развлечением, а частью комплексной реабилитации. Итог ее применения не победа в партии, а восстановление способности мыслить ясно и чувствовать поддержку товарища. В условиях госпиталя это, возможно, важнее любого чемпионского титула.

Ранее в Минобороны заявили о росте эффективности военной медицины.