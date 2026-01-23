В Минобороны заявили о росте эффективности военной медицины

В результате модернизации медицинской службы Вооруженных сил России увеличилось число медицинских работников, ускорилось оказание помощи и существенно вырос объем протезирования. Об этом говорится в статье начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина, опубликованной в январском номере «Военно-медицинского журнала», с которой ознакомился РБК .

По итогам 2025 года укомплектованность армии медицинскими кадрами достигла 94,5%, что на 10% выше показателя двухлетней давности. Также за этот период заработная плата медицинского персонала в структурах вооруженных сил увеличилась в полтора раза. Основной акцент был сделан на формирование медподразделений в новых соединениях: в Ленинградском, Московском и Центральном военных округах уже действуют четыре добровольческих медицинских отряда численностью более 500 человек. Аналогичные структуры планируется создать на юге и востоке страны.

Существенные изменения коснулись системы протезирования. Количество военнослужащих, одновременно проходящих эту процедуру, выросло втрое, а очередь сократилась в пять раз. Этого удалось добиться за счет перехода к контрактам на комплексную реабилитацию, включающим не только изготовление протезов, но и функциональную адаптацию. Для этого на базе госпиталей создано 22 реабилитационных центра.

Отмечается и рост санаторно-курортного лечения: число военных и членов их семей, прошедших оздоровление, увеличилось на 34% и достигло 224 тыс. человек — максимума за десятилетие.

Улучшена и медицинская эвакуация. Более 70% раненых в 2025 году перевозили железнодорожным транспортом, около 20% — автомобильным, авиация выполнила около 500 рейсов. Время доставки в госпиталь теперь не превышает суток. В Минобороны также сообщили о внедрении десятков новых медицинских технологий и расширении научных разработок в сфере лечения боевых травм.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал себя нужным диктатором.