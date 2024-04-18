Сенсей Сигеси Синити провел мастер-классы по дзюдо для юных шатурян

Иностранного почетного гостя пригласила Федерации традиционного каратэ городского округа. В прошедшие выходные тренер провел для юных горожан бесплатные мастер-классы по каратэ-до.

Сигеси Синити посещает Россию уже не в первый раз. Он стал частым почетным гостем. Наставник, как руководитель организации Нихон Каратэдо Кеику Кэнкюкай, проводит различные семинары. Во время встреч мастер каратэ делится информацией, как добиться высот в выбранном виде спорта, на что обращать приоритетное внимание. Не проходят встречи без практической части, в рамках которой Сигеси Синити демонстрирует различные приемы.

Цель подобных встреч — популяризация традиционного японского вида спорта, мотивация молодого поколения приобщаться к ведению здорового образа жизни.

Юные шатуряне встретились с японским мастером во Дворце спорта «Олимпийский» и Дворце спорта «Шатура».