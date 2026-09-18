Пользователям МАКС рекомендовали установить пароль для защиты аккаунта

Пользователям мессенджера МАКС рекомендуется установить пароль для входа, проверять активные сессии и ограничить нежелательные звонки и приглашения в чаты. Об этом РИАМО сообщил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

В настройках безопасности МАКС предусмотрена возможность установить дополнительный пароль для входа, контролировать активные сессии, управлять видимостью профиля и ограничивать круг пользователей, которые могут звонить или приглашать владельца аккаунта в чаты.

Эксперт отметил, что наличие приложения на смартфоне само по себе не гарантирует защиту учетной записи. При получении злоумышленником доступа к аккаунту технические средства платформы не смогут компенсировать недостаточную осторожность пользователя.

Отдельным риском Кокунцыков назвал социальную инженерию. Мошенники могут представляться сотрудниками банков, отправителями документов или просить подтвердить операцию. Специалист рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать другим людям коды подтверждения.

По словам эксперта, пользователям следует регулярно контролировать подключенные устройства, ограничивать нежелательные контакты и внимательно относиться к сообщениям, ссылкам и запросам кодов. Эти меры специалист считает базовыми правилами защиты учетной записи.