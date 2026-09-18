Ловчев объяснил, почему ему не нравится главный тренер сборной Карпин

«Будем так говорить: я Карпину не нравлюсь, а он — мне. Мягко говоря. Я как-то фразу сказал, от которой пляшу: я из народа вышел — и обратно в народ вернулся. Мы всего лишь простые люди, которые что-то в своей профессии сделали. Что ты такого сделал как тренер?» — сказал Ловчев.