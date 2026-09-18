Ловчев объяснил, почему ему не нравится главный тренер сборной Карпин
Ветеран футбола Ловчев: «Я Карпину не нравлюсь, а он — мне»
Фото: [РФС]
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР, ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев в разговоре с «Чемпионатом» рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной Валерию Карпину.
Экс-футболист признался, что ему не нравится поведение Карпина, которое он считает высокомерным.
«Будем так говорить: я Карпину не нравлюсь, а он — мне. Мягко говоря. Я как-то фразу сказал, от которой пляшу: я из народа вышел — и обратно в народ вернулся. Мы всего лишь простые люди, которые что-то в своей профессии сделали. Что ты такого сделал как тренер?» — сказал Ловчев.
Ветеран футбола отметил, что Карпин вырос в Ростове-на-Дону как тренер и сделал из «Ростова» неплохую команду, но зато провалился с «Динамо».
Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.
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