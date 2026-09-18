Вайцеховская посочувствовала Плющенко-младшему из-за большого давления на него

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о дебюте 13-летнего фигуриста Александра Плющенко за сборную Азербайджана.

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступил на этапе юниорского Гран-при в Анкаре, где по итогам короткой программы занимает 16-е место.

«Посмотрела вчера первый международный прокат Саши Плющенко и могу только посочувствовать парню, к которому приковано столько внимания фактически с момента его рождения. Громкая фамилия на этом этапе — точно помеха, а не содействие», — написала Вайцеховская в соцсетях.

Она отметила, что ничего страшного не случилось, юный фигурист ошибся в нескольких элементах — «неприятно, но и только». Вайцеховская увидела в выступлении Плющенко-младшего неплохую школу и старательность, но из-за знаменитого отца и перехода в Азербайджан, вызвавшего в России неоднозначную реакцию, на него оказывается огромное давление. Журналистка пожелала Александру моральных и физических сил, чтобы с ним справиться.

Александр Плющенко за короткую программу в Анкаре получил 57,12 балла и отстает от лидера более чем на 15 баллов.