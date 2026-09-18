Медведь полез к биатлонисткам в дом: в СБР рассказали, кто должен решить проблему

Руководство спортивных комплексов должно обеспечивать безопасность биатлонистов, в том числе защищать спортсменов от диких животных. В Союзе биатлонистов России рассчитывают, что проблему с медведями на базе в Сочи решат организаторы, сообщил ТАСС исполнительный директор СБР Александр Пак.

Ранее российская биатлонистка Инна Терещенко опубликовала видео, на котором медведь пытался проникнуть в дом, где находились спортсменки. Старший тренер сборной России Максим Кугаевский позднее рассказал, что биатлонисты неоднократно сталкивались с медведями в Сочи.

По словам Пака, ответственность за безопасность на территории спортивной базы лежит прежде всего на руководстве комплекса и гостиницы. Он связал ситуацию с территорией «Газпром Поляны» и выразил уверенность, что организаторы смогут решить проблему.

Представитель СБР также отметил, что при встрече с медведем нельзя пытаться убежать от животного или стрелять в него. Конкретные меры, которые следует принять для предотвращения подобных ситуаций на базе, Пак не уточнил.

17 сентября в Чебоксарах начинается чемпионат России по летнему биатлону. В программу соревнований вошли индивидуальные гонки, спринты и эстафеты.