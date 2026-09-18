Дизель снова в моде: какие машины россияне раскупали летом 2026-го

Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg стали самыми востребованными дизельными автомобилями с пробегом на российском рынке летом 2026 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром».

Спрос на Toyota Land Cruiser за год увеличился на 3%, а на Land Cruiser Prado — на 9%. При этом средняя стоимость этих внедорожников изменилась незначительно и находилась в диапазоне от 3 до 3,6 млн рублей.

Volkswagen Touareg занял третью позицию в рейтинге. За год интерес к модели вырос на 20%, тогда как ее средняя цена снизилась на 5% и составила около 2 млн рублей.

В целом летом подержанные автомобили с дизельными двигателями выбирали на 17% чаще, чем годом ранее. При этом относительно весеннего периода динамика продаж дизельных машин оказалась нулевой.

Одновременно совокупные продажи автомобилей с дизельными двигателями, гибридных моделей и электромобилей за лето выросли на 22%. В сравнении с летом 2025 года было реализовано примерно на 10 тыс. таких машин больше.